Statiegeldmachine voor kleding

De inzameling van textiel kan nog veel beter, vinden ze bij deze Rotterdamse start-up. Een ‘statiegeldmachine’ moet uitkomst bieden.

Kleding wordt steeds korter gedragen en jaarlijks belandt meer dan 145 miljoen kilo bij het restafval, waar het wordt verbrand. Natuurlijk kunnen we kledingstukken ook deponeren in textielcontainers, maar meer dan 15 procent daarvan raakt vervuild en is daardoor onbruikbaar voor hergebruik of recycling.

De startup Drop & Loop wil hier verandering in brengen. Daarvoor zet het bedrijf machines neer in winkels, waar bezoekers hun oude textiel in kunnen stoppen. Gebruikers krijgen per ingeleverde zak textiel een bon, die ze bij de winkel kunnen inleveren voor korting op producten of bijvoorbeeld een gratis kopje koffie.

Beeld: Drop & Loop