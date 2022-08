Kunstmatige alvleesklier

Met de kunstalvleesklier van Inreda® Diabetic wordt het voor diabetespatiënten voor het eerst mogelijk volautomatisch de bloedsuiker te regelen.

In Nederland lijden 100.000 mensen aan diabetes type 1. Hierbij valt het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aan die insuline produceren, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Deze mensen kunnen als gevolg niet zelf insuline aanmaken. Ze moeten dagelijks hun bloedsuiker meten, hun dieet in de gaten houden, en insuline spuiten of een pompje dragen. Maar ondanks die maatregelen komen hypo’s en hypers, een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel, nog geregeld voor.

Werktuigbouwkundige en uitvinder Robin Koops (zelf gediagnosticeerd met diabetes type 1) bedacht en ontwikkelde daarom een kunstalvleesklier die geheel automatisch de insulinewaardes in het bloed regelt. Het apparaatje is niet veel groter dan een smartphone en zit vol met sensoren die continu de bloedglucosespiegel meten. Deze stuurt de kunstalvleesklier bij met twee benodigde hormonen, insuline en glucagon, zonder tussenkomst van de patiënt. Koops is al heel wat jaren bezig met het verbeteren van het apparaat, maar verwacht nu dat het in 2024 op de markt komt.

Beeld: Diabetesfonds