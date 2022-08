Deze slimme mouw van studententeam HART van de TU Eindhoven laat je taal voelen door trillingen. Een uitkomst voor doven en slechthorenden.

Als doven en slechthorenden willen communiceren met anderen, gebruiken ze gebarentaal. Helaas hebben ze wel een tolk nodig om te communiceren met mensen die deze gebarentaal niet onder de knie hebben. En heb je de taal wel eigen gemaakt, dan kun je nog niet met elk doof persoon te wereld een gesprek voeren, want er zijn zo’n 140 gebarentalen. HART van de TU Eindhoven ontwikkelde een slimme mouw die tekst – in welke taal dan ook – kan omzetten in trillingen.

Het slimme kledingstuk heeft kleine trilmotoren die verschillende vibraties afgeven. Elke trilling staat voor een klank. De studenten hebben hiervoor een ‘triltaal’ doorontwikkeld, die is gebaseerd op de 39 verschillende klanken die de Engelse taal machtig is. Een computerprogramma zet geschreven tekst om in het Engels en vervolgens in klankeenheden, die op hun beurt worden omgezet in trillingen. De vibraties die een gebruiker via de mouw op zijn of haar arm voelt, vormen samen woorden en zinnen.

Beeld: Rien Boonstoppel