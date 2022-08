Emissieloze auto

Het studententeam TU/ecomotive van de TU Eindhoven heeft een elektrische auto ontworpen die tijdens het rijden meer koolstofdioxide opvangt dan hij uitstoot.

In 2020 was de gemiddelde CO 2 -uitstoot per auto in Nederland 82,3 gram per kilometer. Daarmee bereikte ons landje de top 3 van lage CO 2 -uitstoot. Dat betekent niet dat je daar genoegen mee moet nemen, vindt TU/ecomotive, het studententeam van de TU Eindhoven. En daarom ontwikkelde het Zero Emission Mobility (Zem).

Zem vermindert de CO 2 -uitstoot gedurende alle levensfases. Dus tijdens de fabricage, het rijden en de afbraak. Zo zijn grote delen van de auto ge-3D-print met gerecycled granulaat dat opnieuw kan worden gerecycled. Verder is Zem voorzien van zonnepanelen. Maar het meest bijzondere is het filter aan de voorkant dat CO 2 uit de lucht haalt tijdens het rijden, en opslaat. Na 20.000 kilometer rijden heeft Zem 2 kilogram CO 2 afgevangen. Bij het schoonmaken van het filter komt de koolstofdioxide als gasvorm eruit. Dit gas kan vervolgens op een duurzame manier worden gebruikt voor andere doeleinden.

Beeld: Bart van Overbeeke