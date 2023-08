Delta21: een meer voor energieopslag

Het blijft vooralsnog een uitdaging om grote hoeveelheden overtollige groene energie op te slaan. En dat is jammer. Initiatiefnemers Huub Lavooij en Leen Berke kwamen met een oplossing. Leg bij de Haringvlietdammen een 20 vierkante kilometer groot kunstmeer aan dat een slimme rol speelt in de energievoorziening en tegelijkertijd bescherming biedt tegen overstromingen.

Onder normale omstandigheden werkt het meer als een soort batterij. Met overtollige groene stroom worden pompturbines aangedreven die grote hoeveelheden zeewater in dit energieopslagmeer pompen, waardoor het waterniveau 17,5 meter kan stijgen. Als er een tijdlang geen wind is, gaan de sluizen van dat meer open en zorgt het uitstromende water er met behulp van dezelfde pompturbines voor dat er elektriciteit wordt opgewekt.

Maar als in de rivieren hoog water en overstromingen worden verwacht, laat men het meer in zee leeglopen en dient het als een 400 miljoen kubieke meter groot opvangbekken voor al dat overtollige water. De pompturbines veranderen dan in supergemalen en zorgen ervoor dat het rivierwater zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd. Zo houden de bewoners in het mondingsgebied van de Rijn en Maas droge voeten.

