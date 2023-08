Holst Centre: touchscreen dat je niet hoeft aan te raken

Sinds de coronapandemie zijn meer mensen zich bewuster geworden van hoe vies oppervlakken kunnen zijn. Denk aan pinautomaten, kaartautomaten voor de trein en andere touchscreens. Maar ja, zo’n scherm moet je nu eenmaal aanraken om dingen gedaan te krijgen. Toch? Bij Holst Centre, een bedrijf dat zich op de High Tech Campus Eindhoven bevindt, hebben ze nu een touchscreen ontwikkeld dat je niet hoeft aan te raken.

Het display reageert op bewegingen van een vinger of kan worden aangestuurd met een lichtpen die nabij-infrarood licht uitzendt. Een doorzichtige beeldsensor die over een bestaand beeldscherm wordt gelegd detecteert het nabij-infrarode licht en zet het om in een elektrisch signaal. Dat signaal wordt vervolgens verwerkt tot bruikbare input voor de software die het beeldscherm aanstuurt.

Het contactloze display is nog niet te koop. Holst Centre heeft samen met de Japanse multinational Asahi Kasei twee ‘demonstrators’ gebouwd. In het filmpje hieronder kun je een touchscreen in actie zien.

