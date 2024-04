Video: VS ontketenen autonome tank met gloeiende groene ogen

De 6,1 meter lange onbemande tank rolt door ruig terrein alsof het asfalt is. Bekijk het voor jezelf in deze video.

DARPA, het onderzoekinstituut van het Amerikaanse leger, werkt al tientallen jaren aan autonome voertuigen. Nu komt het met een bijna 11 ton wegende en 6,1 meter lange onbemande tank.

Eind 2023 werd de zogenoemde RACER Heavy Platform (RHP) losgelaten op een militair oefenterrein in Texas. Vorige week liet DARPA weten dat die tests geslaagd waren en publiceerde deze video.



Groene ogen

De tankdrone rolt zonder problemen over een terrein vol obstakels, zoals vegetatie, greppels, diepe plassen en rosten. In totaal legde hij ruim 48 kilometer af. Die route was wel van tevoren uitgestippeld, de test was dan ook bedoeld om de autonome besturing op eenvoudig niveau te testen, sensorgegevens te verzamelen en de mobiliteit te beoordelen.

Opmerkelijk genoeg lijkt de RHP gloeiende groene ogen te hebben. Daardoor ziet het voertuig er futuristisch uit, maar ze dienen ook daadwerkelijk een doel. Een DARPA-woordvoerder vertelde aan Gizmodo dat “het gewoon een indicatielampje is om de status van het voertuig aan te geven. Groen = aan en in autonomiemodus”.

Kleinere neefje

De autonome tank is onderdeel van DARPA’s Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency-programma (RACER). Het doel is om autonome grondvoertuigen te ontwikkelen die zonder menselijke inbreng over offroad terrein kunnen navigeren.

Zo ontwikkelde DARPA eerder al de RACER Fleet Vehicle (RFV), een soort offroad-buggy die ongeveer 2 ton weegt en 3,3 meter lang is. Deze mocht ook weer proefritjes maken, waarbij hij zonder te oefenen een ruig parcours aflegde en een topsnelheid van 48 kilometer per uur behaalde. Bekijk ook de video hieronder.



Meer vernieuwingen

DARPA is van plan om de RACER-voertuigen ongeveer elke 6 maanden te vernieuwen en daarmee de autonome technologie steeds verder te ontwikkelen.

Uiteindelijk hopen de VS gevechtsvoertuigen – zoals de autonome tank – de strijd in te kunnen rollen zonder mensenlevens te riskeren. Deze zouden dan gevaarlijke taken kunnen uitvoeren, zoals verkenning, bevoorrading of de weg vrijmaken met hun vuurkracht.

Een onbemande RACER Fleet Vehicle. Beeld: DARPA.

Bron: DARPA