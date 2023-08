Damen: elektrische havensleepboot Sparky

Niet alleen binnen de auto-industrie wordt er gestreefd naar vergroening, ook de scheepvaart is aan een flinke opmars bezig. Daar kan Damen over meepraten. In 2022 presenteerde het Nederlandse scheepsbouwconcern zijn eerste volledig elektrisch aangedreven sleepboot RSD-E Tug 2513, bijgenaamd Sparky.

De elektrische sleepboot is bijna 25 meter lang, 13 meter breed en haalt een maximumsnelheid van 22,2 kilometer per uur. Verder heeft het vaartuig maar liefst 70 ton trekkracht; daarmee kan het vier grote schepen ondersteunen. Dit houdt het enkele uren vol, daarna moet het twee uur ‘stekkeren’. Volgens Damen bespaart Sparky jaarlijks zo’n 465 ton aan CO 2 -emissies. Tot slot is de elektrische sleper geluidsarm, trilt veel minder en zijn de verwachte exploitatiekosten minder dan een derde van die van een dieselsleepboot.

