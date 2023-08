VU Amsterdam: beter gps-systeem

Gps begon als een puur militaire toepassing, maar inmiddels mag iedereen er gebruik van maken. En dat doen we vol overgave. Het heeft zich in belangrijke facetten van ons leven genesteld. Maar de techniek doet het niet overal. In een tunnel en parkeergarage weet de gps-ontvanger in je telefoon de signalen van de gps-satellieten bijvoorbeeld niet op te pikken.

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en nationaal metrologisch instituut VSL bedachten daarom een nieuw systeem: SuperGPS. Hiermee kunnen voertuigen veel nauwkeuriger dan met gps hun plaats kunnen bepalen, tot op tien centimeter nauwkeurig. Het werkt niet met signalen vanuit satellieten, maar vanuit de basisstations van mobiele communicatie, zoals 5G.

