Globe Protocol: een privacyvriendelijke inlogdienst

Wil je inloggen op een website of app , dan wordt er altijd om je e-mailadres of om je Google-, Apple- of Facebook-ID gevraagd. Bedrijven vergaren daardoor een hele hoop informatie over jou, en wat daar vervolgens mee gebeurt, checkt vrijwel niemand. Gelukkig is daar startup Globe Protocol. Met zijn dienst AnyID kun je privacyvriendelijk inloggen op websites en apps, zonder third-party cookies.

Eenmaal aangemeld bij AnyID kun je inloggen op alle sites die het systeem van de Eindhovense startup gebruiken. Je e-mailadres dat is gekoppeld aan die single sign-on blijft versleuteld, zodat je wel berichten kunt krijgen van de bedrijven waar je klant bent, maar dat heel eenvoudig met één druk op de knop kunt stoppen.

Globe Protocol is er zowel voor de consumenten als voor de zakelijke klanten