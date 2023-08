Nostics: eenvoudig en snel een diagnose stellen

Als je iets onder de leden hebt, bezoek je meestal de huisarts. Kan die niet direct een diagnose stellen, dan wordt er bloed afgenomen of een urinesample genomen, en opgestuurd naar het lab. Of je wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Beide processen zijn duur en tijdrovend. Start-up Nostics komt met een sneller en efficiënter alternatief.

Het bedrijf ontwikkelde een platform waarmee je razendsnel op bacteriën kunt testen, zodat er betere en gerichtere keuzes voor behandeling kunnen worden gemaakt. Ook laat het weten welke antibiotica je nodig hebt indien er sprake is van een bacteriële infectie. En dat is belangrijk, want vaak wordt er een te algemeen antibioticum voorgeschreven, waar bacteriën aan gewend en dus resistent raken. Nostics wil de diagnostiek verbeteren om zo ook de behandeling te verbeteren. Het testen kan op locatie, bij een huisarts of kleine kliniek, en in de toekomst zelfs thuis.

Ga naar de website van Nostics