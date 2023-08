Team CORE: batterijen detecteren in afvalstromen

CORE, een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft een nieuwe installatie ontwikkeld die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) batterijen kan herkennen in afvalstromen. CORE wil met TEMNOS – zoals de installatie heet – in de toekomst ook het afval daadwerkelijk kunnen scheiden.

De TEMNOS installatie van CORE pakt twee verschillende uitdagingen op. Aan de ene kant beoogt de installatie een verbetering van het huidige recycling proces. Door beter te sorteren vooraan in het proces wordt efficiënter recyclen mogelijk verderop in het verwerkingsproces. Hierdoor is het mogelijk om meer grondstoffen terug te winnen uit afvalstromen. De tweede uitdaging is het voorkomen van afvalbranden in (e-waste)-afvalverwerking, waar verreweg de meeste branden veroorzaakt worden door verborgen batterijen.

