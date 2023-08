Team RISE: herbruikbare raket op biobrandstof

Over drie jaar een raket klaar hebben die met biobrandstof op de motor kan landen. Dat is het ultieme doel voor studententeam RISE, kort voor Rocketry Innovations & Space Engineering. Niet alleen ambitieus, maar vooral heel hard nodig, want mede dankzij Elon Musk, Richard Branson en Jeff Bezos is het aantal raketlanceringen binnen een paar jaar meer dan verdubbeld en daarmee ook de koolstofdioxide-emissie. Raketten stoten hun verontreinigende stoffen helemaal vanaf het aardoppervlak tot in de mesosfeer uit. En verontreiniging in die bovenste lagen blijft veel langer hangen dan die in lagere delen van de atmosfeer.

RISE bestaat uit studenten van de gezamenlijke werktuigbouwkundeopleiding van de UT en de VU. Teammanager Nathan Jacques: “Met ons team innoveren we in de verduurzaming van rakettechnologieën. We staan wereldwijd op een kantelpunt, de raketindustrie móet veranderen. Denk daarbij aan het recyclen van materialen en de brandstof die gebruikt wordt. Wij willen daar heel graag een rol in hebben. Daarom werken we aan een raket die werkt op biobrandstof en die we heel precies terug naar aarde kunnen sturen voor een zachte landing. Zo wordt het mogelijk om het gelanceerde voertuig opnieuw te gebruiken.”

