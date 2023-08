TU Delft: windturbines optimaal laten werken

In welke richting werkt een windturbine optimaal? Juist ja, als die met de neus recht in de wind staat. Maar voor een compleet windpark gelden net iets andere regels. Doordat turbines in elkaars ‘windschaduw’ (of zog) staan, kan het gebeuren dat de energieopbrengst niet maximaal is. Maarten van den Broek van de TU Delft ontwikkelde daarom een algoritme dat in real-time de optimale stand van elke windturbine in een park kiest en uitvoert.

Onder ideale statische omstandigheden kan dit een paar tot tientallen procenten hogere opbrengst opleveren. Over een heel jaar, waarin de wind continu fluctueert, is het misschien evenveel als een extra windturbine op een park. Dat is al snel genoeg voor meer dan duizend huishoudens.

