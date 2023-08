Universiteit Leiden: algoritme tegen nepnieuws

Met de komst van socialemediakanalen als Twitter, Facebook en Instagram is het makkelijker dan ooit om informatie met elkaar te delen. Ook desinformatie, berichten die uitgezonden worden door iemand die weet dat de informatie fout is. Informaticus Xueqin Chen en hoogleraar informatie Marcello Bonsangue ontwikkelden een algoritme dat sneller en beter dan ooit nepnieuws kan detecteren.

Het algoritme kijkt daarbij naar de manier waarop berichten zich verspreiden binnen een sociaal medium als Twitter. Bonsangue: “Vaak is nepnieuws sensationeel. Daardoor is het verspreidingspatroon anders dan bij echt nieuws. Zo wordt nepnieuws bijvoorbeeld sneller gedeeld en bereikt het eerder een breder publiek. Chen heeft nu voor het eerst laten zien dat het mogelijk is om kenmerken van verspreidingspatronen in te zetten om snel en accuraat nepnieuws te herkennen en te voorspellen of een bericht viraal gaat, zonder naar de inhoud van een bericht te kijken. Dat is uniek.”

En het algoritme heeft nog meer toepassingen