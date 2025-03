Met deze 7 ‘groene gadgets’ bespaar je energie in huis

Als je duurzamer wilt leven, dan kan het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp een goede keuze zijn. Maar als grote investeringen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat je huurt, zijn er ook betaalbare gadgets waarmee je flink wat energie kunt besparen. In dit artikel geven we een paar tips. Want vergeet niet: alle beetjes helpen!

[Dit bericht is een advertorial]

1. Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat kun je een programma instellen dat perfect is afgestemd op jouw leefritme. Je kunt bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip de verwarming aanzetten, zodat je huis iedere dag (of bepaalde dagen van de week) tot een specifieke temperatuur verwarmt.

Je hoeft er daardoor niet meer aan het eind van de dag aan te denken om de thermostaat weer terug te draaien. Bovendien kun je hem zo instellen dat je ‘s avonds de temperatuur al iets laat afnemen, zo bespaar je iedere dag wat op je stookkosten!

2. Ventilatoren en andere radiatortips

Als je geen vloerverwarming hebt maar radiatoren, dan gaat de verspreiding van warmte in je kamers wat minder snel. Door dit proces te versnellen bespaar je energie. Handige radiatorventilatoren kunnen hierbij helpen. Deze plaats je aan de onderkant van je radiator, zodat ze de warme lucht rondblazen door de kamer. Het wordt nu sneller warm, waardoor je thermostaat eerder de gewenste temperatuur meet en afslaat.

Daarnaast zijn er nog andere handige items die je bij je radiator kunt gebruiken voor energiebesparing. Een hele simpele (en goedkope) oplossing is het plaatsen van radiatorfolie aan de achterkant van de verwarming. Dit zorgt ervoor dat de warmte die normaal richting de muur gaat, nu juist de kamer in wordt gestuwd.

Ook kun je slimme radiatorventielen op je radiatoren plaatsen. Hiermee kun je per kamer de temperatuur bepalen, waardoor je alleen de kamers hoeft te verwarmen waar je gebruik van maakt.

3. Energieverbruiksmeter

Het ene apparaat verbruikt veel meer energie dan het andere. Echte energieslurpers zijn onder andere oude koelkasten of vriezers, stofzuigers en drogers. Door je apparaten aan te sluiten op een energieverbruiksmeter kom je erachter hoeveel energie deze verbruiken.

De energie vergelijken die verschillende apparaten verbruiken, kan je de beste besparingen opleveren, omdat je weet waar eventueel besparingsmaatregelen het nuttigst zijn.

Een nieuw apparaat aanschaffen ter vervanging is overigens niet altijd een verduurzaming: de productie ervan kost ook veel energie en grondstoffen.

4. Stekker met aan/uit functie

Als je eenmaal weet welke apparaten veel energie verbruiken, of als je apparaten hebt die je maar af en toe gebruikt, kun je er stekkers bij plaatsen met een aan/uit-knop. Deze voorkomen dat je apparaat nog stroom verbruikt als deze in stand-by-stand of uit staat. Dit is onder meer handig bij je televisie of stereo-installatie.

5. Waterbesparende douchekop

Een gadget die in de badkamer voor besparing zorgt is een waterbesparende douchekop. Hier stroomt per seconde minder water doorheen (zonder dat je dit effectief merkt), wat per douchebeurt een mooie besparing oplevert. Kan je nagaan hoeveel dat op jaarbasis oplevert! Check hier gave groene gadgets op MilieuCentraal.nl.

6. Buitenverlichting op zonne-energie

Vind je het fijn om verlichting te hebben in je tuin of op je balkon? Gebruik dan buitenverlichting op zonne-energie. Deze zijn niet aangesloten op het stroomnet, maar laden op gedurende de dag. Je bespaart er dus alle stroom mee die gewone verlichting zou gebruiken.

7. Besparen in huis én in je portemonnee

Naast besparen op je energieverbruik, kun je ook nog besparen op je energiekosten. Het is dus niet alleen beter voor de wereld om je heen, maar een leuke bijkomstigheid: je bespaart ook op je eigen uitgaven. Het kan verstandig zijn om jaarlijks energie te vergelijken van verschillende aanbieders, want misschien levert dat je zelfs een nog voordeliger energietarief op. Let er hierbij op of een leverancier groene stroom heeft, want met grijze stroom is al je verbruik automatisch minder duurzaam.