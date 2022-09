‘In de echte wereld worden ze beloond met een lagere energierekening’

Op een leuke manier energie besparen? Dat is wat onderzoeker Jan Dirk Fijnheer wil bereiken met een door hem ontwikkelde game.

Mede door de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen zodanig dat sommige gezinnen hun rekening niet meer kunnen betalen. Besparen is voor hen de enige optie, en daar helpt onderzoeker Jan Dirk Fijnheer, op het gebied van Game Research werkzaam bij de Universiteit Utrecht, ze graag mee. En dat doet hij met een game. KIJK sprak met Fijnheer.

Lees ook:

Wat is het probleem?

Energie besparen, is noodzakelijk vanwege duurzaamheid, maar ook door de steeds maar stijgende energieprijzen. Echter is besparen saai en daardoor moeilijk vol te houden.

Welke oplossing heb je hiervoor bedacht?

Ik heb een computerspel ontwikkeld waarmee je in drie weken in je eigen huishouden wordt uitgedaagd om energie te sparen. De game gebruikt gegevens over energieverbruik vanuit de slimme energiemeter in het huishouden. Het spel leert je gedurende een langere tijd om energie te besparen op een leuke manier.

Wat maakt de game dan zo leuk?

In de game speelt zich een spannend verhaal af. Spelers krijgen opdrachten die ze in hun eigen huishouden uitvoeren; op deze manier kunnen ze het verhaal ontrafelen. Ook worden ze beloond met bijvoorbeeld badges. En in de echte wereld worden ze natuurlijk beloond met een lagere energierekening.

Hoeveel energie kan een huishouden hiermee besparen?

Gemiddeld besparen huishoudens tijdens het spelen 20 procent op het energieverbruik. In de weken daarna worden de spelers tot wel 30 procent zuiniger. Als een huishouden in competitie speelt, waarbij het inzicht krijgt in het verbruik van andere gezinnen, lopen deze percentages nog meer op. We zijn nu bezig de game verder door te ontwikkelen zodat het beschikbaar komt voor het grote publiek.

Dit is een kort interview uit KIJK 11/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 20 oktober tot en met 17 november.