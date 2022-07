Dit matras laat je sneller in slaap vallen

Moeite om in slaap te komen? Een nieuw ontwikkeld matras laat jouw lichaam via warmte- en koelelementen denken dat het bedtijd is.

Door de hitte lukte het jou begin deze week vast niet om makkelijk in slaap te vallen. De University of Texas in Austin (VS) komt nu met een mogelijke oplossing voor dit soort moeilijke nachten. Het gaat om een matras en een kussen die je lichaamstemperatuur regelen en daarmee je vermogen om in slaap te vallen.

Temperatuurverschil

Zodra je met je hoofd op het kussen gaat liggen, doen de strategische geplaatste koel- en hitte-elementen hun werk. Het centrale deel van je lichaam wordt in temperatuur verlaagd, terwijl je nek, handen en voeten juist worden opgewarmd. Je lichaam wil dit temperatuurverschil gelijktrekken door de bloedvaten in nek, handen en voeten te verwijden. Daardoor verlies je hier meer warmte en daalt daar de temperatuur. Het gevolg is dat je hele lichaam nu koeler wordt. En dat is dan weer de trigger voor je hersenen om zich snel gereed te gaan maken voor het slapen.

De onderzoekers hebben hun temperatuurregulatie-matras en dito kussen getest bij elf proefpersonen. Die mensen werden gevraagd steeds twee uur eerder te gaan slapen dan ze gewend waren. Op sommige nachten maakten ze daarbij gebruik van het speciale bed. De vrijwilligers bleken 58 procent korter te doen over het in slaap vallen dan met een normaal bed. Ook gaven ze een hogere kwaliteit van de slaap op.

Het onderzoeksteam heeft patent aangevraagd op het temperatuurregulatie-matras en -kussen en zoekt nog naar sponsoren om het bed naar de markt te brengen. Helaas komt het wel wat te laat voor deze hete zomer.

Bronnen: University of Texas, Austin, New Atlas

Beeld: University of Texas, Austin