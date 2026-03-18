Filmpje: deze humanoïde robot kan tennissen

Tennismaatje nodig? Zolang je zelf niet al te goed bent, is deze humanoïde robot van Galbot Robotics misschien wel een goede tegenstander.

Voetbalwedstrijden, bokswedstrijden en marathons: tegenwoordig zijn deze sportevenementen er niet alleen voor mensen, maar ook voor humanoïde (mensachtige) robots. Misschien komt er binnenkort ook wel een tennistoernooi voor dit soort mechanische sporters. Het Chinese bedrijf Galbot Robotics heeft namelijk een humanoïde robot leren tennissen. In een video op YouTube is te zien hoe die tegen een menselijke tegenstander speelt.

Leren van mensen

Een populaire manier om een robot een nieuwe vaardigheid aan te leren, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. Onderzoekers laten een AI-systeem dan video’s analyseren van mensen, waardoor het leert welke bewegingen nodig zijn. Vervolgens kan de AI die bewegingen aanleren aan een robot.

Maar voor tennis vormde dit een probleem. Hoewel er genoeg wedstrijden zijn gefilmd, zijn de bewegingen van de spelers niet altijd goed te zien. De bal beweegt bijvoorbeeld razendsnel over de baan en raakt een racket hooguit een paar milliseconden. Hierdoor is het voor een AI-systeem moeilijk om de exacte bewegingen in kaart te brengen.

Een oplossing zou zijn om een uitgebreid motion-capture-systeem te gebruiken en/of tennissers uit te rusten met bewegingssensoren. Maar dat is vrij duur en technisch moeilijk. Galbot Robotics heeft nu iets simpelers bedacht. Het bedrijf ontwikkelde LATENT (Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data). Dit is een AI-systeem dat op basis van imperfecte data toch een bepaalde vaardigheid kan leren.

Digitale tennisbaan

Dat werkt als volgt. Galbot Robotics maakte video’s van tennissers die losse bewegingen uitvoeren, zoals alleen een backhand of wat voetenwerk. Een AI-systeem kon daarmee de basisvaardigheden van tennis leren. Vervolgens ontwikkelde het bedrijf een digitale tennisbaan. In deze gesimuleerde omgeving kon de AI leren hoe een robot al die losse bewegingen moest combineren om de bal succesvol terug te slaan.

Ten slotte implementeerde Galbot Robotics LATENT in een echte humanoïde robot, de commercieel verkrijgbare Unitree G1. En die bleek daarmee inderdaad te kunnen tennissen. In de video is te zien hoe de robot een flinke rally weet op te bouwen. Daarbij moet wel worden gezegd dat zijn menselijke tegenstander de bal steeds wel erg vriendelijk en rustig terug slaat…

Bronnen: Interesting Engineering, Futurism

Beeld: Galbot Robotics