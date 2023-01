KIJK op de wereld: slapende aardbeving

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Spiral Jetty

Er zijn niet zoveel kunstwerken die je het beste van boven kunt bewonderen, maar de Spiral Jetty van de in 1973 overleden kunstenaar Robert Smithson is er een van. De Amerikaan stortte 7000 ton zwarte rots, aarde en zoutkristallen in het Great Salt Lake, een zoutmeer van zo’n 5100 vierkante kilometer in de staat Utah. Het resultaat, een spiraalvormige pier van 457 meter lang en 4 meter breed, wordt gezien als hét symbool van land art, waarbij ‘kunstenmakers’ proberen om het landschap opnieuw vorm te geven.

Smithson omschreef de Spiral Jetty als een ‘immobiele cycloon’, een ‘slapende aardbeving’ en een ‘raderwerk dat zichzelf insluit in immense rondingen’. Ondanks die ronkende bewoordingen werd het kunstwerk nooit een echte publiekstrekker. Niet zo gek ook, want de dichtstbijzijnde grote stad, Salt Lake City, ligt op dik twee uur rijden. En heb je die trip eenmaal gemaakt, dan is er geen garantie dat je de slapende aardbeving ook te zien krijgt. Als het waterpeil in het zoutmeer een beetje stijgt, verdwijnt hij namelijk onder de oppervlakte.

Beeld: Google Earth