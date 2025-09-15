Video: deze giraf heeft geleerd om een puffer te gebruiken

Een giraf met ademhalingsproblemen heeft geleerd om een puffer te gebruiken. In deze video leggen de verzorgers uit hoe dat werkt.

Mahiri, een 16-jarige giraf in de Britse dierentuin Banham Zoo, heeft een chronische neusaandoening waardoor er te veel slijm uit beide neusgaten komt. Dat maakt het voor haar moeilijk om te ademen. Het is niet precies bekend wat dit veroorzaakt, maar dierenartsen gaan uit van een auto-immuunziekte.

Mahiri’s verzorgers behandelen de symptomen door haar orale corticosteroïden te geven. Maar deze medicijnen kunnen een hoop nare bijwerken hebben, dus gingen ze op zoek naar een alternatief.

Ze hebben de giraf nu geleerd om een puffer te gebruiken – vergelijkbaar met die van astmapatiënten – die de medicijnen alleen in de neusgaten toedient, zodat het risico op bijwerkingen veel kleiner is.

“De puffers bootsen na wat de orale corticosteroïden doen, maar dan veel gerichter”, zegt dierenarts Elliott Simpson-Brown in een Facebook-video van de dierentuin (zie hieronder). “De puffertherapie opent de luchtwegen en vermindert de hoeveelheid slijm die wordt geproduceerd, waardoor ze beter kan ademen.”

Drie jaar getraind

Het apparaat is een jerrycan met een groot gat waar Mahiri haar hoofd in kan stoppen. Aan de achterkant van de jerrycan zit een smaller bakje bevestigd waar ze precies haar mond en neus in kan steken en waar ze haar favoriete snack vindt: wortels. Terwijl ze aan het snacken is, kan een verzorger via een gaatje de puffer precies in de neusgaten spuiten.

Beeld: Banham Zoo.

Klinkt simpel, maar dat was het niet. Giraffen kunnen nogal nerveus reageren op nieuwe dingen. De verzorgers hebben Mahiri daarom drie jaar lang moeten trainen om het apparaat te gebruiken. Ze begonnen zelfs met iets minder spannends dan een puffer: een vernevelaar. Dit apparaat zet vloeibare medicijnen om in een fijne mist, waardoor ze makkelijker in te ademen zijn. Uiteindelijk konden ze overgaan op de puffer die de medicijnen directer – en daardoor sneller en effectiever – toedient.

Inmiddels is Mahiri gewend aan het apparaat en blijft ze kalm als de verzorgers de puffer gebruiken. De hoop is dat deze nieuwe behandeling – die nog nooit eerder is gebruikt bij giraffen – binnenkort de orale corticosteroïden volledig kan vervangen.

Bron: Banham Zoo

Openingsbeeld (niet Mahiri): Gary Bendig/Unsplash