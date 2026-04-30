Gebroken botten repareren met lijm? Binnenkort kan het misschien

De medische wereld gebruikt steeds meer soorten lijm, maar deze materialen blijven nu vooral nog aan het oppervlak. Terwijl lijm ín het lichaam ook heel veel kan betekenen. Wordt er ooit een wereld zonder hechtdraad mogelijk?

Gebroken botten repareren met lijm. In het najaar van 2025 lieten Chinese onderzoekers weten dat ze het voor elkaar hadden gekregen. Toen artsen de zogenoemde Bone 02-lijm in een gebroken hand spoten, was de fractuur binnen een paar minuten geheeld en hoefde de patiënt niet meer maandenlang in het gips.

Hoewel niet iedereen in de wereld deze ontdekking gelooft – de onderzoekers hebben hun resultaten namelijk nog niet gepubliceerd – is het aan elkaar lijmen van botten wel onderdeel van een nieuwe ontwikkeling in de medische wereld. Overal zijn wetenschappers namelijk op zoek naar lijmen die in het lichaam werken. Maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk.

Extra functies

Chirurgen die nu wonden willen hechten of botten willen repareren, zijn aangewezen op hechtdraad, metalen platen of implantaten. Deze materialen werken goed, maar zorgen soms ook voor complicaties zoals ontstekingen, of er zijn extra operaties nodig om ze weer weg te halen. Misschien bieden lijmen hier een uitkomst, denkt Dirk-Jan Slebos, interventie-longarts bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. “Eigenlijk bestaan wij mensen al bijna helemaal uit lijm: grote ketens eiwitten houden ons bij elkaar. En dat is in feite precies wat lijmen ook doen. Dus als we die na kunnen maken, zou dat top zijn.”

Ook hoogleraar polymeerwetenschap Marleen Kamperman van de Rijksuniversiteit Groningen ziet grote voordelen in het gebruik van plakmiddelen in het lichaam: “Volgens mij kan lijm op veel vlakken heel nuttig zijn. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om 3D-geprinte implantaten beter vast te zetten en je voegt er ook makkelijk functies aan toe. Zo kun je medicijnen in de lijm stoppen die ter plekke helpen bij het herstel van de wond. En omdat lijm injecteerbaar is, kom je ook op plekken die we nu niet kunnen bereiken zonder iemand open te snijden.”

KIJK editie 5 van 2026.



Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: Shutterstock