Onze favorieten van de Close-Up Photographer of the Year shortlist

© Pavan Kumar TS | Close-Up Photographer of the Year 2024

De organisatie van de Close-Up Photographer of the Year-competitie publiceert alvast een shortlist met kanshebbers op de eerste prijs. Dit zijn onze twaalf favorieten.

Aan fotowedstrijden geen gebrek in deze periode van het jaar, maar de Close-up Photographer of the Year-competitie springt er toch altijd uit. Voor deze zesde editie heeft een 25-koppige jury van fotografen, wetenschappers, natuurkenners, journalisten en beeldredacteuren 11.681 foto’s beoordeeld. Zo ontstond er een shortlist met stuk voor stuk prachtige platen. In januari gaan de juryleden er nog een keer doorheen en selecteren ze de honderd beste foto’s, de categoriewinnaars en bepalen ze wie er met de eerste prijs vandoor gaat.

De shortlist is behoorlijk lang, daarom hebben wij alvast een selectie gemaakt. Dit zijn onze twaalf favorieten.

Trotse moeder

© Jackie Schletter | Close-Up Photographer of the Year 2024

Appartement in een blad

© Marco Chan | Close-Up Photographer of the Year 2024

De doodskus

© Arthur Tomaszek | Close-Up Photographer of the Year 2024

Rustplaats

© Jeremy Lintott | Close-Up Photographer of the Year 2024

Titanenstrijd

© Ivanenko Svetlana | Close-Up Photographer of the Year 2024

Knuffeltijd

© Joris Vegter | Close-Up Photographer of the Year 2024

Mooi roze is niet lelijk

© Jamie Hall | Close-Up Photographer of the Year 2024

Spin van dichtbij

© Ares Kolokontes | Close-Up Photographer of the Year 2024

Bevroren

© Adrian Truchta | Close-Up Photographer of the Year 2024

Help!

© Gabriel Jensen | Close-Up Photographer of the Year 2024

Alle zeeslakken verzamelen

© Brian Skjerven | Close-Up Photographer of the Year 2024

Het laatste gevecht

© Pavan Kumar TS | Close-Up Photographer of the Year 2024

