Dit zijn de twaalf mooiste onderwaterfoto’s van het jaar

Uit 6750 inzendingen kroonde de jury van de Underwater Photographer of the Year-wedstrijd het shot van een moederbultrug en haar jong tot grote winnaar.

We hoeven niet uit te leggen dat onderwaterfotografie een flink aantal uitdagingen met zich meebrengt. Maar de deelnemers van de Underwater Photographer of the Year-competitie weten daar meesterlijk mee om te gaan. Dit zijn de winnaars van 2025.

De winnaar van de winnaars

© Alvaro Herrero | UPY 2025

“Deze moederbultrug voor de kust van Frans-Polynesië begeleidt haar kalf naar de oppervlakte, omdat het jong nog zo klein en onhandig is”, vertelt de Spaanse fotograaf Alvaro Herrero. “Het kalf laat onder water een paar belletjes los, waaruit blijkt dat het nog steeds leert om zijn adem goed in te houden. Voor mij laat deze foto echt de liefde van een moeder zien en communiceert het de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven in onze oceaan.”

De jury was het volkomen met Herrero eens en riep hem uit tot de Underwater Photographer of the Year 2025.

De elf foto’s hieronder zijn van de categorie-winnaars.

Harig

© Paolo Bondaschi | UPY 2025

De Italiaanse Paolo Bondaschi fotografeerde deze harige garnaal in de Filipijnen. Hij won daarmee goud in de categorie ‘Macro’.

Winnend wrak

© Alex Dawson | UPY 2025

Dit wrak ligt op zo’n 104 meter diepte voor de kust van Egypte. De Zweedse Alex Dawson veroverde hiermee de eerste plek in de categorie ‘Wrakken’.

Lipworstelen

© Shunsuke Nakano | UPY 2025

Deze twee mannelijke lipvissen in Japan zijn verwikkeld in een intens gevecht. De mannetjes van deze soort (Semicossyphus reticulatus) vormen harems en tijdens het broedseizoen eisen ze territoria op. De linker lipvis is de haremkoning. Hij verdedigt zijn territorium al meer dan tien jaar en is naar schatting ruim dertig jaar oud. De rechter is een jonge uitdager. De Japanse Shunsuke Nakano won met deze plaat in de categorie ‘Gedrag’.

Dorst!

© Abdulaziz Al Saleh | UPY 2025

Het kostte Abdulaziz Al Saleh uit Koeweit meerdere weken om deze shot van drinkende kamelen te schieten. De dieren moesten namelijk erg wennen aan de camera in het water, maar uiteindelijk raakten ze er toch gewend aan. Het was de moeite waard, want de jury bekroonde Al Saleh met goud in de categorie ‘Portret’.

Kleurspektakel

© Catherine Holmes | UPY 2025

De Britse Catherine Holmes wist dit koraalrif rond de Raja Ampat-eilanden in Indonesië prachtig in beeld te brengen. Met deze plaat sleepte ze de winst in de categorie ‘Koraalriffen’ binnen.

Wie zal er winnen?

© Enric Gener | UPY 2025

We kijken hier naar langbektuimelaars in de Rode Zee die zijn verwikkeld in een intiem paringsritueel. De mannetjes (vier op de foto, maar er waren er meer) zwemmen speels achter een vrouwtje aan. De Spaanse fotograaf Enric Gener pakte hiermee de eerste plek in de categorie ‘Zwart-wit’.

Veelbelovend

© Ruruka | UPY 2025

Deze sfeervolle plaat die is geschoten in de zee voor de kust van de Mexicaanse stad Cancún leverde de Koreaanse Ruruka de winst op in de categorie ‘Up & Coming’.

Moerassig

© Bryant Turffs | UPY 2025

Goud in de categorie ‘Compact’, dat won de Amerikaanse Bryant Turffs met deze plaat die hij schoot in het moeraslandschap van de Florida Everglades.

Nieuwsgierige zeehond

© David Alpert | UPY 2025

De Underwater Photographer of the Year-competitie is een Britse wedstrijd; daarom zijn er ook een aantal categorieën voor foto’s die in Britse wateren zijn genomen. David Alpert won bijvoorbeeld in de categorie ‘Britse Wateren Groothoek’. Hij fotografeerde deze grijze zeehond voor de kust van het eiland Lundy.

Raketvervoer

© Dan Bolt | UPY 2025

Deze kwal is prachtig in beeld gebracht door Dan Bolt. In het bovenste deel van de kwal lijkt een jonge krab of kreeft te zitten. Volgens Bolt zat het beestje in werkelijkheid aan de buitenkant, waarschijnlijk om mee te liften. Vanwege dit zeldzame tafereel beloonde de jury de Britse fotograaf met de eerste plek in de categorie ‘Britse Wateren Macro’.

1 in 200.000.000

© Robert Marc Lehmann | UPY 2025

De laatste categorie is een samenwerking met de Save Our Seas Foundation. De Duitse Robert Marc Lehmann fotografeerde hoe vissers in Indonesië een grote tijgerhaai het land op tillen. “Dit is slechts één van de ongeveer 200 miljoen haaien die elk jaar het leven verliezen door toedoen van mensen”, zei Lehman over zijn foto.

“De compositie is meeslepend en de timing, die het gebaar van de visser vastlegt, is doorslaggevend”, aldus de jury. “Hoewel het een alledaagse gebeurtenis is en bijna overal legaal is, laat de man die zijn hand uitsteekt om de foto te stoppen zien wat zijn geweten denkt over wat ze aan het doen zijn. Een foto die je direct meeneemt in het verhaal.”

Deze plaat leverde Lehman de titel Marine Conservation Photographer of the Year 2025 op.

De winnaars van deze fotowedstrijden zijn ook de moeite waard: