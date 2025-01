Deze elf prachtige close-ups van de natuur wonnen prijzen

De winnaars van de Close-up Photographer of the Year zijn bekend. Ook twee Nederlanders vielen in de prijzen.

Het onthullen van de verborgen wonderen van de wereld, dat is het doel van de Close-up Photographer of the Year-competitie (Cupoty). De zesde editie kon rekenen op ruim 11.000 inzendingen uit 61 landen. De absolute winnaar is de Russische fotograaf Svetlana Ivanenko. Met haar foto van twee vliegend herten in een verhitte strijd won zij eerste plaats in de insectencategorie, maar ook de algemene hoofdprijs.

Een jury van fotografen, wetenschappers, natuurkenners, journalisten en beeldredacteuren heeft in totaal honderd winnende foto’s gekozen. Die zijn onderverdeeld in elf categorieën. De categorie-winnaars (waaronder twee Nederlanders) kun je hieronder bewonderen. De andere finalisten vind je op cupoty.com.

Koning van de jungle

© Santiago J. Monroy García | cupoty.com

De Colombiaanse fotograaf Santiago García heeft vast stalen zenuwen, want voor deze foto stond hij oog in oog met deze brilbeer die uit tussen de planten van het Amazoneregenwoud opduikt.

Hartenkoningin

© Pierluigi Rizzo | cupoty.com

De Italiaanse Pierluigi Rizzo fotografeerde hoe deze Europese zwarte weduwe smult van haar maaltje. Dat leverde hem de eerste prijs in de spinnencategorie op.

Prachtige pauzeplek

© Yong Miao | cupoty.com

Yong Miao legde prachtig vast hoe deze beekjuffer (Archineura incarnata) rust op een steen voor een prachtige waterval in het Chinese natuurreservaat Tianmushan. Deze plaat won goud in de vlinder- en libellencategorie.

Oorlepel

© Barry Webb | cupoty.com

De Britse Barry Webb zoomde flink in op de 15 millimeter hoge oorlepelzwam die groeit uit een dennenappel. De jury bekroonde hem als winnaar van de schimmelcategorie.

Nieuwe pasfoto?

© Aran Gibbs | cupoty.com

Nog een spin! Maar nu in de categorie voor ongewervelden. De Ierse Aran Gibbs legde haarscherp vast hoe deze wielwebspin (Caerostris) op een tak in de Maleisische jungle rust.

Help!

© Gabriel Jensen | cupoty.com

Gaat deze doktersvis nog ontsnappen uit de kaken van deze hagedisvis? Met deze intrigerende plaat won de Amerikaanse Gabriel Jensen goud in de onderwatercategorie.

Ochtendpraal

© Piet Haaksma | cupoty.com

In het prachtige Sneek legde de Nederlandse Piet Haaksma haarscherp vast hoe dauwdruppels dit mosplantje versieren. De jury was fan, en Haaksma mag zich nu winnaar van de plantcategorie noemen.

Een netwerk van leven en dood

© Jean-Philippe Delobelle | cupoty.com

We kijken hier naar het werk van de letterzetter, een van de schadelijkste hout-etende kevers ter wereld. De letterzetter legt eitjes in de stam van bomen. De larven eten zich vervolgens een weg door het hout, waardoor deze tunnels ontstaan. Vaak overleeft een boom dit niet. De Franse Jean-Philippe Delobelle won met deze foto de categorie ‘intiem landschap’.

Kunstmatig landschap

© Rob Blanken | cupoty.com

De Nederlandse Rob Blanken legde kristallen van aminozuren onder de microscoop en dat leverde dit adembenemende ‘landschap’ op. De jury was onder de indruk en beloonde hem met de eerste prijs in de categorie ‘Studio Art’.

Bijtje erbij?

© Andrés Luis Dominguez Blanco | cupoty.com

Andrés Luis Dominguez Blanco (14) werd door de jury uitgeroepen tot jonge close-up-fotograaf van het jaar. De Spaanse tiener maakte een actiefoto van deze kleurrijke Europese bijeneter.

