Picture Perfect: Chewbacca op de zeebodem

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Chewbacca in de diepzee.

Hoewel hij niet helpt met het besturen van de Millennium Falcon, hebben mariene biologen op de bodem van de Grote Oceaan een nieuwe koraalsoort ontdekt die erg lijkt op het harige Star Wars-personage Chewbacca. Ze noemden de soort dan ook Iridogorgia chewbacca.

Lees ook:

Harig

De onderzoekers troffen het koraal aan in de buurt van de Marianentrog en in de buurt van Molokaʻi (een van de eilanden van Hawaï). Het exemplaar bij de Marianentrog was 50 centimeter lang, die bij Molokaʻi 1,2 meter.

De koralen hadden lange, flexibele vertakkingen die lijken op de harige vacht van iedereens favoriete Wookiee. Doordat de koralen ook rechtop lijken te staan, zagen de onderzoekers meteen de gelijkenis met Chewbacca.

Niet alleen

Het koraal vormt geen rif. Ze staan verspreid over de rotsachtige bodem van de diepzee, met flink wat afstand tussen de koralen. Maar echt alleen is I. chewbacca niet. Wat we op de foto zien is namelijk niet een individu, maar een kolonie. Elke kolonie bestaat uit duizenden kleine poliepen die samenwerken om de grotere structuur te vormen.

Bronnen: Zootaxa, University of Hawaiʻi

Beeld: University of Hawai’i