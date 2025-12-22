Picture Perfect: een geadopteerd ijsbeerwelpje

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een geadopteerd ijsbeerwelpje.

In het noorden van Canada leeft de meest bestudeerde ijsberenpopulatie ter wereld. Wetenschappers doen hier al bijna 50 jaar onderzoek en hebben zo’n 4600 ijsberen gevolgd. Onlangs hebben ze iets zeldzaams gezien: een moederijsbeer die een welp van een andere moeder heeft geadopteerd. Het is pas de dertiende keer dat wetenschappers dit gedrag hebben waargenomen.

Moeder onbekend

Het gaat om een ijsbeer met de naam X33991 en zij leeft aan de westkust van de Canadese Hudsonbaai. Onderzoekers zagen haar voor het eerst toen ze afgelopen lente uit haar kraamhol kroop. Ze had toen één welp. De onderzoekers rustten zowel moeder als kind uit met een tracker, zodat ze hen konden bestuderen.

In de herfst werd ijsbeer X33991 opnieuw gespot, maar deze keer met twee welpen – haar originele kind met de tracker, en een nog onbekende welp. Beide jongen zijn zo’n 10 tot 11 maanden oud.

De onderzoekers weten nog niet wat er met de biologische moeder van het adoptiewelpje is gebeurd. Ze zijn van plan om een DNA-monster te nemen om te kijken of de moeder bij hen bekend is en of zij misschien nog ergens rondloopt. In enkele eerdere adoptiegevallen waren de biologische moeders nog in leven.

Beeld: Dave Sandford/Discover Churchill.

Geluk

Het verzorgen van een welp vraagt veel van een moederijsbeer. Waarom zou ze dan een extra welpje adopteren dat niet haar biologische kind is? Volgens de onderzoekers zijn ijsberen enorm goede moeders. Als een klein welpje zijn of haar moeder kwijt is en staat te huilen bij de kust, kunnen andere ijsbeermoeders vanwege hun instinct haast niets anders doen dan voor het jong zorgen, vermoeden wetenschappers.

Het leven van een ijsbeer is zwaar. Slechts zo’n 50 procent van alle welpen schopt het tot volwassenheid. Als ze geen moeder meer hebben, is dat percentage nog veel lager. De geadopteerde welp heeft dus geluk gehad.

Volgens de onderzoekers lijken de twee jongen gezond en blijven ze nog bij hun moeder totdat ze ongeveer 2,5 jaar oud zijn. De familie trekt nu naar zeeijs, waar de moeder haar welpen gaat leren hoe ze op zeehonden moeten jagen en zelfstandig kunnen overleven.

Bronnen: The Guardian, BBC