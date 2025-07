Picture Perfect: erotisch Romeins mozaïek dat tijdens WO II werd gestolen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een erotisch Romeins mozaïek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een nazi-kapitein een Romeins mozaïekpaneel gestolen uit Pompeï en meegenomen naar Duitsland. Daar gaf hij het als cadeau aan een burger. Tientallen jaren later geeft een erfgenaam van die persoon het kunstwerk nu weer terug aan Italië.

Het kleine mozaïekpaneel toont een erotische scène tussen twee halfnaakte geliefden. Archeologen vermoeden dat het paneel ooit de vloer versierde van een slaapkamer in een villa of in een huis van een rijke familie in Pompeï – de Romeinse stad die in het jaar 79 bedolven raakte onder het as van de Vesuvius.

Archeologen gaan het object bestuderen, maar waarschuwen dat ze misschien nooit de precieze herkomst zullen achterhalen, omdat het al lang geleden uit zijn oorspronkelijke context is gehaald. “Het is alsof je een pagina uit een boek scheurt”, zei Gabriel Zuchtriegel, directeur van het Archeologisch Park van Pompeï, tijdens een persconferentie. “Het is niet alleen dit object, maar de hele geschiedenis die in gevaar is gebracht.”

‘Een wond die heelt’

Het werk wordt nu tentoongesteld door het Archeologisch Park, maar het zal ook verder onderzocht worden, want volgens de stichting heeft het werk een “bijzondere culturele waarde”. Zuchtriegel: “Hoewel er tijdens de Hellenistische periode van de vierde tot de eerste eeuw v. Chr. een voorkeur was voor mythologische figuren, zien we op dit paneel een nieuw thema.”

Het mozaïek is een van de vele kunstwerken en archeologische objecten die zijn gestolen uit Pompeï – en de rest van Italië. Het land is actief bezig om zoveel mogelijk daarvan terug te halen. “Elk geplunderd object dat terugkeert, is een wond die heelt”, aldus Zuchtriegel.

Bronnen: Archeologisch Park Pompeï, The New York Times, NOS

Beelden: Pompeii Archaeological Park