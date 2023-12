Picture Perfect: extreem zeldzame vogel is half man en half vrouw

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: vogel is half groen, half man, half blauw en half vrouw.

De groene suikervogel is een zangvogel die in de tropische bossen van Zuid-Amerika leeft. De vrouwtjes zijn groen, terwijl de mannetjes een blauwgroen verenkleed hebben. Maar amateur ornitholoog John Murillo fotografeerde een exemplaar in Colombia die zowel groen als blauw is. Wat is hier aan de hand?

Extreem zeldzaam

Murillo liet de foto zien aan de Nieuw-Zeelandse zoöloog Hamish Spencer, die op dat moment op vakantie was in Colombia. Spencer was gelijk geïnteresseerd en besloot om de vogel zelf op te zoeken. Toen hij de groene suikervogel in het echt zag had hij al snel door dat het hier gaat om bilateraal gynandromorfisme: een organisme met aan de ene helft vrouwelijke eigenschappen en aan de andere helft mannelijke.

Dit fenomeen komt in meerdere soorten voor, meestal in insecten – en dan vooral vlinders – maar ook in schaaldieren, spinnen, hagedissen en knaagdieren. “Bij vogels is het extreem zeldzaam”, zegt Spencer in een persbericht. “Ik voel me zeer bevoorrecht om het te hebben gezien.”

In een paper in het vakblad Journal of Field Ornithology schrijven Murillo en Spencer dat dit slechts het tweede geregistreerde voorbeeld is van gynandromorfisme bij deze soort in meer dan honderd jaar.

Foutjes

Hoe het kan dat deze vogel zowel man als vrouw is? Volgens Spencer ontstaat gynandromorfisme in vogels door een fout tijdens de productie van een eicel, die daarna ook nog wordt bevrucht door twee zaadcellen.

Het is niet duidelijk of deze groene suikervogel in staat is om nakomelingen te produceren. Maar Spencer verwacht van niet.

Beeld: John Murillo