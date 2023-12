Picture Perfect: kiekjes voor het klimaat

Solayman Hossain | Environmental Photographer of the Year

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: prijswinnende klimaatfoto’s.

Amateur- en professionele fotografen van over de hele wereld konden dit jaar voor de zestiende keer hun foto’s insturen die milieu-uitdagingen op een bijzondere en indrukwekkende manier laten zien. En vorige week werden de winnaars van de Environmental Photographer of the Year-wedstrijd bekend gemaakt.

De wedstrijd bestaat uit twee hoofdprijzen en vier prijscategorieën. De zes winnaars van dit jaar komen voornamelijk uit landen met een kwetsbaar klimaat, waaronder Bangladesh, India en Argentinië. De fotografen gebruiken hun foto’s om klimaatactie op gang te brengen en bewustzijn te creëren.

Lees ook:

Environmental Photographer of the Year

De Italiaans beroepsfotograaf Maurizio di Petro won de hoofdprijs voor zijn foto van een experiment met insectenvoer aan de Universiteit van Turijn. Het onderzoeksproject beoordeelt of zwarte soldaatvliegen een goede voedingsbron kunnen zijn. Soldaatvliegen zijn namelijk rijk aan eiwitten en dankzij hun minimale waterverbruik en bodemgebruik in theorie een duurzame voedselbron. Door de insecten te voeden met voedselafval dragen ze ook bij aan een circulaire economie.

Di Pietro vertelt: “Mijn thuisland Italië ervaart een beangstigende realiteit: 22 procent heeft nu te maken met voedselonzekerheid en dit aantal zal alleen maar toenemen naarmate de klimaatverandering toeneemt. Met mijn foto’s wil ik echter niet alleen het probleem documenteren, maar ook een weg vooruit bieden.”

“Door experimenten met mogelijke nieuwe voedselbronnen te fotograferen, hoop ik de gesloten gangen van de academische wereld open te breken en het bewustzijn van deze oplossing over de hele wereld te vergroten. Alleen door een weg vooruit te laten zien, kunnen we mensen inspireren om een doembeeld van de wereld los te laten en te vechten voor een betere.”

Maurizio di Petro | Environmental Photographer of the Year

Environmental Photographer of the Year – onder 21

De 18-jarige Solayman Hossain behaalde de hoofdprijs voor jonge fotografen. Hij fotografeerde een boer met zijn koeien die door overstromingswater moeten waden op zoek naar voedsel, nadat de weg onder water is komen te staan (zie foto boven dit artikel). Hossain nam de foto tijdens het moessonseizoen in Bangladesh, in een dorp niet ver van zijn huis.

Hossain: “Ik hoop dat mijn foto zal inspireren tot milieumaatregelen door het belang van de natuur te laten zien, het bewustzijn over klimaatkwesties te vergroten en anderen aan te moedigen positieve stappen in de richting van duurzaamheid te nemen.”

De winnaars van de overige vier categorieën

MPB Vision of the Future-categorie | Jahid Apu | EPOTY 2023

Recovering Nature-categorie | Nicolas Marin | EPOTY 2023

Keeping 1.5 Alive-categorie | Shafiul Islam | EPOTY 2023

Adapting for Tomorrow-categorie | Anirban Dutta | EPOTY 2023