Picture Perfect: het skelet van de grootste telescoop ter wereld

Op de top van de 3046 meter hoge Cerro Armazones in de Atacamawoestijn in Chili wordt een enorm bouwwerk uit de grond gestampt: de Extremely Large Telescope (ELT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). Het moet de grootste optische telescoop ter wereld worden.

De ELT krijgt een spiegel met een diameter van 39 meter en die is opgebouwd uit 798 zeshoekige segmenten. Daaromheen komt een gigantische koepel van met een middellijn van 86 meter en een hoogte van 74 meter, die draait met de telescoop mee en beschermt hem tegen weersomstandigheden en lichtvervuiling. Op deze plaat kijken we naar het skelet van die koepel.

Als de koepel van de ELT af is, weegt hij ruim 6 miljoen kilo en bevat hij zo’n 30 miljoen bouten.

De bouw van de ELT is gestart in 2014 en de ESO verwacht dat de telescoop in 2028 voor het eerst de ruimte kan observeren. Dankzij de enorme spiegel vangt de ELT ongekend veel licht op, 100 miljoen keer meer dan een menselijk oog en twintig keer meer dan de Very Large Telescope (die een spiegeldiameter van 8,2 heeft).

De ELT gaat op zoek naar aardachtige planeten die in de ‘bewoonbare zone’ rond sterren draaien. De telescoop ziet zelfs zoveel details dat hij ook de atmosfeer van die exoplaneten zal bestuderen. Astronomen willen daarnaast kijken naar zeer verre sterrenstelsels en zwarte gaten die slechts 380.000 jaar na de Big Bang zijn gevormd. Zo hopen ze meer te leren over het ontstaan van planeten en sterren.

Bron: ESO