Bouw van ’s werelds grootste digitale camera is afgerond

Met zijn indrukwekkende 3200 megapixels gaat de LSST-camera onderzoek doen naar de mysterieuze donkere materie en donkere energie.

Met het formaat van een kleine auto en het gewicht van een vrouwelijke savanneolifant (3000 kilogram) is de Legacy Survey of Space and Time-camera (LSST) de grootste digitale camera ter wereld. En de bouw ervan is deze week afgerond.

Binnenkort zal het apparaat afreizen naar het Vera C. Rubin Observatorium in Chili. Daar zal het enorm veel data over het heelal verzamelen, astronomen hopen daarmee onder andere prangende vragen over de mysterieuze donkere energie en donkere materie te beantwoorden.

Wereldrecord

De LSST-camera heeft drie lenzen, waarvan de grootste – met een doorsnede van 1,57 meter – door Guinness World Records wordt erkent als ’s werelds grootste lens.

Met zijn 3200 megapixels (een iPhone 15-camera heeft er ‘slechts’ 48) vangt de LSST-camera enorm veel details op. Zo zou je bijvoorbeeld een golfbal op een afstand van 25 kilometer kunnen herkennen. Je zou zelfs honderden 4K ultra-high-definition-televisies naast elkaar moeten leggen om een foto op volledige grootte af te beelden.

Ruimtefilm

Waar de beroemde James Webb-ruimtetelescoop relatief kleine gebieden enorm gedetailleerd in beeld brengt, gaat de LSST-camera juist enorm brede gebieden vastleggen. Zijn belangrijkste taak is namelijk het in kaart brengen van de posities en het meten van de helderheid van een gigantisch aantal hemellichamen.

Dat gaat hij doen over een periode van 10 jaar, waardoor uiteindelijk een film ontstaat. Daarmee hopen astronomen meer inzicht te krijgen in donkere energie en donkere materie, die samen 95 procent van het heelal uitmaken en waar we nog bar weinig vanaf weten.

De LSST-camera zal worden gemonteerd op de Simonyi Survey Telescoop van het Vera C. Rubin Observatorium in het Andesgebergte. Beeld: Rubin Observatory/NSF/AURA.

Gevaarlijke asteroïden

Daarnaast willen astronomen een veel grondigere telling maken van de vele kleine objecten in ons zonnestelsel. Daarmee hopen ze meer te leren over de vorming van ons zonnestelsel en gevaarlijke asteroïden die iets te dicht bij de aarde komen te identificeren.

Hoewel de LSST-camera nu dus voltooid is, moet de bouw van zijn werkplek – het Rubin Observatorium – nog worden afgerond. Naar verwachting kan de camera in januari 2025 zijn eerste plaatjes schieten.

Bronnen: NoirLab, Space.com