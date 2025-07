Picture Perfect: roze reflecties

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: mooie weerspiegelingen van flamingo’s.

Tuz Gölü is met een oppervlakte van 1665 vierkante meter het op een na grootste meer van Turkije. Elke lente strijken duizenden flamingo’s (Phoenicopterus roseus) neer in dit zoutmeer om te broeden. Het water is vaak maar 40 centimeter diep, waardoor ze er ideaal hun moddernesten in kunnen maken. Het warme water versnelt bovendien de ontwikkeling van zowel de eieren als de kuikens.

Tegen het einde van de zomer komen steeds grotere delen van het zoutmeer droog te staan, waardoor het voor de flamingo’s moeilijker wordt om genoeg voedsel uit het water te filteren. Daarom trekken ze in de herfst naar andere draslanden.

Steeds minder water in Tuz Gölü

Grote delen van Tuz Gölü staan nu al droog. Beeld: Harun Ozalp/Anadolu/Getty Images.

Maar door klimaatverandering daalt het waterniveau in Tuz Gölü steeds eerder in het jaar. Tegenwoordig droogt het meer in de zomer soms zelfs volledig op. Ook dit jaar staat het water door aanhoudende droogte veel lager dan normaal.

Veel flamingo’s trekken in de lente daarom naar andere draslanden om te broeden. Het Turkse persbureau Anadolu meldt dat er vorig jaar 5600 tot 6000 volwassen flamingo waren geregistreerd in Tuz Gölü. Dit jaar zijn het er maar 2000.

Bronnen: Hürriye Daily News, SciTechDaily