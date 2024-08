Twee Chileense mannetjesflamingo’s broeden ei uit in Britse dierentuin

Twee mannetjesflamingo’s in Paignton Zoo, een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk, hebben met succes een ei uitgebroed.

Pete Smallbones, vogelconservator van de dierentuin, zei dat hij niet zeker weet hoe het koppel, Curtis en Arthur, aan het ei is gekomen. “Het meest waarschijnlijke scenario is dat het ei is achtergelaten door een ander koppel en dat dit paar het heeft geadopteerd. We hebben in de loop der jaren verschillende mannetjesparen gehad, maar dit is het eerste seizoen dat een ei succesvol is uitgebroed door een koppel van hetzelfde geslacht.”

Verrast waren de medewerkers van het park niet. Smallbones: “Dit komt wel vaker voor bij Chileense flamingo’s, en ook bij andere vogels.” In Artis heeft een homostel vale gieren in 2017 bijvoorbeeld een ei uitgebroed en het jong grootgebracht.

In het wild achteruit

Curtis en Arthur waren niet het enige stel met succes. Ook enkele heterokoppels zijn kersverse ouders geworden. Het zijn de eerste Chileense flamingokuikens in het park sinds 2018.

Curtis en Arthur op hun moddernest. Beeld: Paignton Zoo.

Flamingo-eieren komen na ongeveer 28 dagen uit als ze door beide ouders worden uitgebroed op modderhoopnesten. De kuikens zien er aanvankelijk anders uit dan volwassen vogels, ze hebben nog grijze en donzige veren.

Chileense flamingo’s komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en zijn te vinden in ondiepe meren in verschillende landen. Volgens de dierentuin gaat de soort in het wild achteruit door een aantal factoren, waaronder het stropen van eieren, verstoring door toerisme en aantasting van de habitat door mijnbouw.

