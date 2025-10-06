Picture Perfect: gemummificeerde cheeta’s

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: gemummificeerde cheeta’s

In vijf grotten in Saoedi-Arabië hebben onderzoekers skeletresten van 54 cheeta’s gevonden. Daarnaast troffen ze ook zeven gemummificeerde cheeta’s aan – voor deze kadavers stopte het ontbindingsproces en zijn de zachte weefsels gedeeltelijk bewaard gebleven. Deze vondsten, beschreven in een artikel op de preprintserver Research Square, zijn om meerdere redenen bijzonder.

Oude mummies

Ten eerste komen cheeta’s (ook wel jachtluipaarden genoemd) al decennialang niet meer voor op het Arabisch Schiereiland. Het gaat dan ook om oude resten. Volgens de onderzoekers is de jongste mummie ongeveer 127 jaar oud en de oudste ongeveer 4223 jaar oud.

DNA-onderzoek wijst uit dat de jongste mummies de meeste verwantschap tonen met een ondersoort uit Iran. Logisch, want die leven geografisch gezien het meest dichtbij. Maar de twee oudste cheetamummies lijken genetisch gezien meer op een ondersoort uit het noordwesten van Afrika – een stuk verder weg.

Zeldzame mummies

Het tweede opmerkelijk punt is dat er nog amper andere katachtigen gevonden zijn die op natuurlijke wijze zijn gemummificeerd. Wetenschappers hebben in Egypte duizenden gedomesticeerde katten en een paar leeuwen gevonden, maar die waren steevast door mensen gemummificeerd. Vorig jaar is wel een 35.000 jaar oude mummie van een sabeltandkitten gevonden in smeltend permafrost in Siberië. Dat deze zeven cheeta’s wel zijn gemummificeerd komt mogelijk door de relatief constante temperatuur en lage vochtigheid in de grotten.

Cheeta in een grot?

Het laatste opvallende aspect is dat cheeta’s voor zover bekend weinig te zoeken hebben in grotten. Ze gebruiken die niet als schuilplaats of opslagplaats voor kadavers. De onderzoekers vonden ook geen aanwijzingen dat de grotten ooit een waterbron bevatten.

Veel van de resten werden gevonden in een grot die te bereiken was via een zinkgat. Mogelijk vielen de cheeta’s daarin en konden ze er niet meer uit komen. In de grotten werden ook de resten van ander dieren gevonden, waaronder die van gazellen, wolven, hyena’s en vossen.

Bronnen: Research Square, New Scientist