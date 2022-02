Picture perfect: gloeiend hete planeet

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de heuvels van Venus.

Venus is de op twee na helderste planeet aan de hemel. Toch was er tot voor kort weinig bekend over. De NASA was daarom blij verrast met de beelden die ruimtesonde Parker Solar onlangs opstuurde. De sonde nam foto’s van de nachtzijde van Venus. Door de wolken heen schemerde het reliëf van het hemellichaam. Parker’s camera, WISPR, is geoptimaliseerd voor zichtbaar licht: de camera maakt beelden in het golflengtegebied dat het menselijk oog ook kan waarnemen. Maar uit de foto’s bleek dat WISPR meer kan zien dan verwacht, namelijk het nabij-infrarode deel van het lichtspectrum, oftewel warmte. Zo zijn hooggelegen gebieden op de afbeeldingen koud en donker, terwijl de warme regio’s oplichten.

De WISPR afbeeldingen – links op de foto hierboven – onthullen niets nieuws over de topografie van Venus. De Magellan-sonde heeft het reliëf van Venus al een keer in kaart gebracht met radartechnologie – rechts op de foto. Toch helpen de gegevens de buurplaneet beter te begrijpen. Verschillende mineralen geleiden hitte op verschillende manieren. Met de warmtedata kunnen astronomen daarom de mineralogie van Venus’ bodem herleiden. Allemaal omdat de planeet écht gloeiend heet is.

Bronnen: Science Alert, NASA

Beeld: NASA