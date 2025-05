Picture Perfect: hooikoorts-boosdoener van heel dichtbij

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ingezoomde graspollen

Van dichtbij zien ze er best onschuldig uit. Nou zijn ze dat ook, maar toch kunnen ze zorgen voor jeukende ogen, niesbuien en flink wat gesnotter. Oftewel: die vervelende hooikoortsklachten. En door de zonnige en droge lente is het hoogseizoen dit jaar een halve maand eerder dan normaal, namelijk nu.

Lees ook:

Vroeg pieken

De specifieke pollen die je hier ziet, zijn die van gewoon timoteegras. Bij mensen met hooikoorts ziet het afweersysteem deze onschuldige deeltjes onterecht als gevaarlijk. Daardoor maakt het lichaam histamine aan, een stof die afweerreacties ingang zet die de typische hooikoortssymptomen veroorzaken.

En door het mooie weer van de afgelopen dagen begint de piek eerder dan eind mei, wat normaal het geval is. De boompollen, die in het vroege voorjaar dominant zijn, zijn inmiddels wel grotendeels verdwenen uit de lucht. Maar de graspollen zijn nu juist op hun piek. Ook zou je op dit moment van verschillende kruiden last kunnen hebben. Bovendien duurt het hooikoortsseizoen steeds langer, mede door klimaatverandering.

Beeld: Bob Sacha/Getty Images