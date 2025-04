Mensen hebben meer last van hooikoorts door klimaatverandering

De opwarming van de aarde zorgt voor langer en meer pollen in de lucht, wat kan leiden tot meer klachten van hooikoorts.

De laatste jaren lijken steeds meer mensen te kampen met (heftigere) hooikoortsklachten. Wetenschappers vermoeden al een tijdje dat klimaatverandering daar een rol in speelt. Onderzoekers uit Amerika hebben dat nu bevestigd. Ze onderzochten de resultaten van dertig studies over de invloed van klimaatverandering op pollenallergieën. Hierover schrijven ze in The Laryngoscope.

Meer en meer pollen

Het kan erg vervelend zijn: hooikoorts. Je ogen jeuken, je moet voor je gevoel honderd keer niezen en je blijft maar snotteren. Hooikoorts is een vorm van allergie waarbij je lichaam door onschuldige stoffen – pollen – het afweersysteem activeert. Eén op de vijf Nederlanders heeft er last van.

Maar het lijkt erop alsof dat aantal toeneemt nu de aarde opwarmt. Hier zijn al meerdere onderzoeken naar gedaan. De Amerikaanse onderzoekers besloten die daarom eens allemaal op een hoop te gooien en met elkaar te vergelijken. Ze keken in totaal naar dertig studies over hooikoorts en klimaatverandering die zijn gepubliceerd tussen 2000 en 2023.

In meer dan de helft van die onderzoeken rapporteerden wetenschappers over een langer pollenseizoen en een toename van pollen. In tien artikelen concludeerden onderzoekers dat hooikoorts tegenwoordig vaker voorkomt. In de overige artikelen werd benoemd dat mensen steeds vaker overgevoelig zijn voor stuifmeel. Bovendien kwam ook naar voren dat er tegenwoordig meer gebruik wordt gemaakt van middelen om hooikoorts te bestrijden, zoals neussprays. Het is een flinke opsomming, maar de conclusie komt duidelijk naar voren: er zijn meer en langer pollen in de lucht en dit leidt vaker tot (hevigere) symptomen.

Een van de onderzoeken die de Amerikanen bekeken was in 2022 uitgevoerd in Nederland. Daarin werd aangetoond dat er een verband is tussen een opwarmend klimaat en een langere periode van hooikoortsklachten. In 25 jaar was die periode met meer dan een dag toegenomen. Maar hoe heeft klimaatverandering hieraan bijgedragen?

Broeikasgas

De grootste boosdoener blijkt CO 2 . Dat broeikasgas zorgt voor een versnelde groei van bloemen en planten, wat leidt tot meer pollen in de lucht. Daarnaast draagt het bij aan een hogere temperatuur op aarde, waardoor er een langer groeiseizoen is en er meer gebieden geschikt zijn voor planten om te groeien. Dit veroorzaakt ook weer meer pollen in de lucht.

Een voorbeeld is de plant Ambrosia. Die groeit nu sneller, bloeit eerder en produceert vooral in stedelijke gebieden meer pollen dan voorheen. De voorspelling is dat tussen 2041 en 2060 hooikoortsklachten door Ambrosia in Europa zullen verdubbelen. Het gebied waar deze plant voorkomt wordt ook steeds groter en hij komt inmiddels in toegenomen mate in Nederland voor.

En het klinkt misschien tegenstrijdig, maar volgens de onderzoekers hebben mensen op het plattenland minder last van hooikoorts. Hoewel er meer planten groeien, zit er minder CO 2 in de lucht, is het er iets koeler en zijn er minder allergene pollen dan in steden. Bovendien blijven pollen op het plattenland minder lang hangen in de lucht doordat er minder gebouwen zijn die de luchtcirculatie belemmeren.

