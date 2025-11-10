Picture Perfect: heremietkreeften met levende pruiken

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: heremietkreeften met levende pruiken.

Heremietkreeften hebben een kwetsbaar achterlijf dat ze beschermen door het in een lege slakkenschelp te steken. Wetenschappers hebben nu iets opvallends ontdekt: een heremietkreeft met een schelp waarop een zeeanemoon groeit, waardoor het lijkt alsof het beestje een pruik heeft. Beide dieren lijken hiervan te profiteren.

Nieuwe soort

De onderzoekers vonden in totaal 36 heremietkreeften (Oncopagurus monstrosus) met een lichtroze zeeanemoon op hun schelp. Deze duo’s leefden allemaal voor de oostkust van Japan, op 192 tot 470 meter diepte. Een genetische analyse toonde aan dat de zeeanemoon een nog onbekende soort was; de onderzoekers hebben hem Paracalliactis tsukisome genoemd.

De meeste zeeanemonen hebben geen harde onderdelen en bestaan alleen uit zachte weefsels. P. tsukisome vormt daarentegen een schelpachtige structuur – een zogeheten carcinoecium – die om de slakkenschelp van de heremietkreeft groeit.

Heremietkreeften met een zeeanemoon op hun schelp. Beeld: Yoshigawa et al.

Voor allebei voordelig

De kreeften nemen de anemonen daardoor overal mee naar toe, waardoor deze steeds op nieuwe plekken voedsel kunnen vangen met hun tentakels. Volgens de onderzoekers voedden ze zich ook met de uitwerpselen van de heremietkreeft.

Het voordeel voor de kreeften is iets minder duidelijk, maar ze lijken er in ieder geval wel baat bij te hebben. Ze worden namelijk groter dan verwante soorten zonder anemoon.

Mogelijk beschermt het carcinoecium de schelp, waardoor de kreeften minder vaak op zoek hoeven naar een nieuw huisje, iets wat veel tijd en energie kost. Volgens de onderzoekers lijkt het carcinoecium bovendien mee te groeien met de kreeften, waardoor hun leefruimte wordt vergroot en ze minder vaak een grotere schelp hoeven te zoeken.

Bronnen: Royal Society Open Science, Kumamoto University

Openingsbeeld: Yoshigawa et al.