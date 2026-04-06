Picture Perfect: het grootste ei

Fijne Tweede Paasdag! Grote kans dat jij vandaag geniet van een eitje, of het nou gekookt, gebakken of van chocolade is. Vandaag ook een foto van een ei in deze Picture Perfect-rubriek.

Dit gigantische ei is ooit gelegd door de uitgestorven olifantsvogel Aepyornis maximus. Deze vogel legde de grootste eieren die we kennen, hoewel sommige dino-eieren misschien nog groter waren. Olifantsvogeleieren kunnen 33 centimeter lang zijn en wegen zo’n 8,5 kilogram. Ze hebben daarmee een volume dat 150 tot 180 keer zo groot is als dat van een kippenei.

Het exemplaar op de foto is bijzonder goed bewaard gebleven en werd in 2013 geveild door veilinghuis Christie’s. Het fossiele ei was 30,5 centimeter lang en had een diameter van 22,5 centimeter. Een anonieme koper heeft het voor 66.675 pond (ongeveer 78.000 euro) op de kop getikt.

Zo zag de olifantsvogel Aepyornis maximus er mogelijk uit. Beeld: Brianj996b/CC BY 4.0.

Het is niet raar dat Aepyornis maximus zulke grote eieren legde. Het was waarschijnlijk een van de grootste – misschien zelfs wel de grootste – vogels die ooit heeft geleefd. De olifantsvogel werd ruim 3 meter hoog en woog ongeveer 450 kilogram. Een andere kandidaat is Vorombe titan, een olifantsvogel die mogelijk nog zwaarder was.

Olifantsvogels konden niet vliegen en waren verwant aan struisvogels en emoes. Ze kwamen alleen voor op Madagaskar en zijn waarschijnlijk meer dan duizend jaar geleden uitgestorven.

Tegenwoordig worden de grootste eieren gelegd door struisvogels. Ze zijn ongeveer 15 centimeter lang en wegen zo’n 1,4 kilogram.

Bronnen: CBC, Britannica

Beeld: Oli Scarff/Getty Images