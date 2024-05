Picture Perfect: identiteitscrisis

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een smaragdgroene uil?

Ergens in een afgelegen natuurreservaat in Thailand leeft een kleine, smaragdgroene, spookachtige uil. Of toch niet… De gedaante blijkt gewoon een plantje te zijn (Thismia thaithongiana), dat door zijn griezelige uiterlijk op een fronsende uil lijkt. Je moet maar weten dat hij bestaat, want met een lengte van twee tot acht millimeter zou je het stukje groen zo over het hoofd zien.

Fotograaf Chatree Lertsintanakorn werd door zijn collega getipt, reisde af naar Azië en vond de ‘uil’ aan de voet van de bomen in de tropische wildernis. Dankzij een grote lens kon de Bulgaar het kleine plantje verrassend scherp vastleggen en behaalde daarmee de eerste plek in de categorie Plants and Fungi van de World Nature Photography Awards.

Lees ook:

Parasitaire plant

Er is wel degelijk iets interessants aan de hand bij deze groene uil. Hij leeft namelijk op een plek waar twee andere organismes een bijzondere interactie met elkaar hebben: rondom de wortels van bomen in dit natuurreservaat leven schimmels die een enorm ondergronds netwerk bouwen om zo nutriënten uit de grond te halen. Maar zelf leven ze niet van die voedingsstoffen; deze ruilen ze met de boom (via de wortels) en krijgen er zelf suikers voor terug. Zowel de boom als de schimmel profiteren van deze symbiotische relatie.

Het plantje voegt zich aan deze gemeenschap toe door een deel van de voedingsstoffen uit het schimmelnetwerk te stelen. T. thaithongiana is namelijk niet in staat tot fotosynthese, en is dan ook volledig afhankelijk van de schimmels – hij is myco-heterotroof .

Alle spikkels op de rest van de plaat zijn hoogstwaarschijnlijk dauw- of regendruppels. Het groene wezentje springt namelijk alleen in het regenseizoen – van mei tot oktober – de grond uit, en laat dan zijn spookachtige uil-uiterlijk zien.

Bronnen: World Nature Photography Awards, BioOne, LiveScience