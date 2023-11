Picture Perfect: olifantenslurf of robotarm?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een robotarm die geïnspireerd is op een olifantenslurf.

De meeste robots zijn gemaakt van harde materialen en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken voor mensen die ermee samenwerken. Mede om die reden doen wetenschappers onderzoek naar zogenoemde zachte robots. Maar vooralsnog zijn die vaak klein omdat het moeilijk is om ze zowel zacht als stevig te maken, wat wel nodig is voor grotere robots. Technici van de TU Delft en het Zwitserse onderzoeksinstituut EPFL is het nu gelukt om een zachte robotarm te ontwikkelen met een lengte van ongeveer een meter. Daarvoor deden ze inspiratie op uit de natuur.

Olifanten, octopussen en slangen

De slurf van een olifant is volgens de onderzoekers een ideaal voorbeeld voor zachte robotica. Hoewel er in zo’n slurf geen botten zitten, kan een olifant er zowel bomen mee ontwortelen als individuele bladeren plukken. De natuur kent meer van dat soort voorbeelden, ook tentakels van octopussen, slangenlichamen en apenstaarten zijn zo veelzijdig. “Door deze dieren te observeren, wilden we hun bewegingen en behendigheid nabootsen in een robotarm”, zegt Josie Hughes, een van de onderzoekers in een persbericht.

Na een aantal computersimulaties kwamen ze uit op een geometrische structuur die eruitziet als een mix van een schroef, helix en springveer. Dankzij deze unieke vorm is de flexibiliteit van de arm op veel verschillende plekken aan te passen, terwijl de binnenkant van de arm stevig genoeg blijft om niet geplet te worden. En wie de arm in beweging ziet, ziet gelijk dat de bewegingen erg lijken op die van een olifantenslurf.

De wetenschappers zijn tevreden met het resultaat en denken dat hun zachte robotarm geschikt is voor delicate taken zoals het plukken van fruit of het verplaatsen van breekbare voorwerpen. Met het spin-off bedrijf Helix Robotics willen ze de arm uiteindelijk gaan verkopen.

Bronnen: NPJ Robotics, EPFL, New Atlas

Beeld: EPFL/Alain Herzog, CC-BY-SA 4.0