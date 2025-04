Picture Perfect: kleurspektakel in het muizenbrein

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een uitgebreide kaart van een stukje muizenbrein.

Het is slechts een kubieke millimeter van het brein van een muis, vergelijkbaar met een korreltje zand. Toch zijn hier 84.000 zenuwcellen weergegeven die met elkaar in contact staan door ongeveer vijf kilometer aan verbindingen. Daarmee is het de uitgebreidste kaart van een zoogdierbrein ooit gemaakt. Amerikaanse wetenschappers schrijven hierover in het vooraanstaande blad Nature.

Baanbrekende inzichten

Het stukje brein dat te zien is, maakt deel uit van de visuele cortex. Om deze uitgebreide kaart te maken, keken de wetenschappers eerst naar de elektrische signalen die de zenuwcellen aan elkaar doorgaven in dat hersengebied, terwijl de muis verschillende YouTube-filmpjes bekeek. Daarna sneden ze het stukje brein in 25.000 hersenplakjes, en maakten van elk plakje een foto. Met kunstmatige intelligentie combineerden de neurobiologen de cellen en hun verbindingen.

De uiteindelijke 3D-reconstructie van dit kleine gedeelte bevat maar liefst 1,6 petabyte (1600 terabyte) aan data, vergelijkbaar met 22 jaar aan non-stop HD video. Met deze kaart kunnen onderzoekers goed zien hoe de cellen zijn georganiseerd, maar ook hoe ze samenwerken. Die inzichten kunnen helpen bij het onderzoek naar bewustzijn, of naar allerlei neurologische aandoeningen, zoals parkinson of alzheimer.

Bronnen: Nature, The Guardian

Beeld: Allen Institute