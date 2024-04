Picture Perfect: kanonnen, wat veel kwallen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een invasie aan kanonskogelkwallen.

“Alsof er bloemen in zee liggen. Dit is nog nooit gebeurd”, vertelt een visser uit het Venezolaanse dorpje Chuao.

De hele kust van de deelstaat Aragua in Venezuela is bevolkt met kanonskogelkwallen (Stomolophus meleagris). Zoals de naam al zegt, hebben deze neteldieren wat weg van kanonskogels; ze kunnen tot wel 25 centimeter in diameter groot worden.

Ingestorte vishandel

Al negen maanden lang drijven de reuzekwallen in de groenblauwe wateren bij het Zuid-Amerikaanse land. Hoewel het door de verschillende kleurentinten een prachtig uitzicht geeft, zijn de vissers er allesbehalve blij mee. Door de kwallendominantie blijft er namelijk geen leefruimte meer over voor andere zeedieren. Daardoor zijn er nauwelijks nog vissen te bekennen. De vishandel ligt dan ook bijna plat: voorheen werd er 3000 tot 5000 kilogram vis per week uit de zee gehaald, nu is dat gedaald tot ongeveer 500 kilogram.

Joxmer Scott-Frias is onderzoeker aan het Intituut van Zoölogie en Tropische Ecologie van de universiteit in Venezuela en noemt het “een compleet abnormale situatie”. Hij is er nog niet over uit wat de kwalleninvasie precies heeft veroorzaakt, maar waarschijnlijk is het een gevolg van klimaatverandering; kwallen vertoeven goed in wateren van 23 graden Celsius. Bovendien schijnt er ook een afname te zijn in lederschildpadden, de grootste vijand van de kanonskogelkwallen.

Scott-Frias en zijn collega’s weten ook niet hoe ze het kwallenprobleem moeten oplossen. Een aantal vissers uit de omgeving menen dat Venezuela een voorbeeld kan nemen aan Mexico: de kwallen hier worden gevangen en naar Aziatische landen gebracht voor farmaceutisch onderzoek en gastronomie.

Bron: Phys.org

Beeld: Juan Barretto/AFP/GettyImages