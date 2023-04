Picture Perfect: onveilig ontbijtje

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de spiegeleikwal.

Mocht je ooit een duik nemen in de Middellandse Zee, dan kan het zijn dat je een ontbijtje rond ziet drijven. Maar laat je niet misleiden. Van een afstandje lijkt de Cotylorhiza tuberculata misschien wel op een gebakken ei, maar in feite is hij een kwal. Deze spiegeleikwallen kunnen tot 35 cm in doorsnee worden en hebben acht armen waaraan wel honderden tentakels hangen.

Lees ook:

Meelifters

Spiegeleikwallen bewegen hun ‘dooier’-achtige buik om actief te kunnen zwemmen. Ze zijn daarom in staat, in tegenstelling tot de meeste kwalsoorten, om zelf hun richting in het water te bepalen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van de stroming. Andere dieren, zoals krabben, liften graag een stukje mee op spiegeleikwallen door op de niet-stekende kant te zitten. Hoewel deze kwallen kunnen steken, heeft hun gif meestal maar weinig effect op mensen.

Bronnen: IFL Science

Beeld: Wikimedia Commons/Fredski2013, CC BY-SA 3.0