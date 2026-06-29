Picture Perfect: nieuwe wandelende haai ontdekt

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een haai die kan wandelen.

Maak kennis met Hemiscyllium dudgeonae: een nieuwe haaiensoort die is ontdekt in een koraalrif ten zuidoosten van Papoea-Nieuw-Guinea.

De nieuwe soort behoort tot de familie van epaulethaaien. Deze worden zo genoemd omdat ze achter elke borstvin een opvallende vlek hebben die lijkt op een epaulet (schouderstuk) van een militair uniform. Ze zijn ongeveer een meter lang en niet gevaarlijk voor mensen.

Epaulethaaien worden soms ook wandelende haaien genoemd. Ze leven op de bodem van koraalriffen die tijdens eb bijna droog komen te staan. Als het water laag staat, gebruiken ze hun vinnen om over het koraal te wandelen (zie de video onderaan dit artikel). Ze gaan dan op zoek naar eten, zoals kleine kreeftachtigen, vissen en wormen. Ze zijn vooral ’s nachts actief.

Als het water laag staat, komen epaulethaaien moeilijker aan zuurstof. Daarom verlagen ze hun hartslag en onderdrukken ze bepaalde hersenfuncties om zuurstof te besparen.

Christine Dudgeon met Hemiscyllium dudgeonae. De geneticus en ecoloog onderzoekt epaulethaaien al ruim twintig jaar en deze nieuwe soort is nu naar haar vernoemd. Beeld: Nesha Ichida.

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Tiende familielid

Toen de onderzoekers Hemiscyllium dudgeonae zagen zwemmen, wisten ze al snel dat het misschien een nieuwe soort was. Het kleurenpatroon was anders dan dat van andere soorten die ze kenden. Ze slaagden erin om er een te vangen en wat bloed en weefsel af te nemen. In het lab konden ze daar DNA uithalen en bevestigen dat dit inderdaad een nog niet beschreven soort was. Het is de eerste keer sinds 2013 dat er een nieuwe epaulethaai is ontdekt. De familie telt nu tien leden.

Neem de termen ‘ontdekt’ en ‘nieuwe soort’ overigens met een korreltje zout. De lokale bevolking was al wel bekend met Hemiscyllium dudgeonae en noemt de haai kadedekedewa, wat vrij vertaald ‘hondenhaai’ of ‘luie haai’ betekent, vanwege zijn trage, viervoetige manier van lopen.

Bron: Zenodo, UniSC