Picture Perfect: octopushaai

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een octopus op een haai.

Is het een boei? Zit de haai vast in een visnet, of is het een enorme wond op zijn rug? Dat is wat onderzoekers van de Universiteit van Auckland zich afvroegen toen ze een haai in de verte zagen zwemmen. Ze waren eigenlijk op zoek naar enorme vreetpartijen, waarbij meerdere roofdieren zich tegoed doen aan heel veel prooi. Maar dit was ook een spectaculair, verrassend aanblik.

Raadsel

Nadat de onderzoekers de haai hadden gespot, gingen ze met drones een kijkje dichterbij nemen. Het bleek een Macroctopus, de grootste octopussensoort op het zuidelijk halfrond, op de rug van een kortvinmakreelhaai. De octopus maakte waarschijnlijk het ritje van zijn leven, want dit is de snelste haai ter wereld met een snelheid van ruim vijftig kilometer per uur.

Hoe de octopus op de rug van de haai is gekomen, is een raadsel. Octopussen begeven zich voornamelijk op de zeebodem en de kortvinmakreelhaai komt daar nauwelijks. De onderzoekers gingen na tien minuten wel weer verder met hun werk, dus niemand weet hoe dit avontuur van de octopus en de haai is afgelopen.

Hieronder kun je een filmpje zien waarop de octopus het ritje op de haai maakt.

Bronnen: University of Auckland, The Guardian

Beeld: Wednesday Davis/University of Auckland