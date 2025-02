Video: tijgerhaai slikt camera in en filmt duikers vanuit zijn mond

Een tijgerhaai voor de kust van de Bahama’s jatte de GoPro van een duiker. En dat leverde een uniek filmpje op.

Andrea Ramos Nascimento was eerder deze maand aan het duiken voor de kust van Freeport, op de Bahama’s. Samen met enkele andere duikers bezocht ze Tiger Beach, een ondiep stuk zee waar tijgerhaaien gewend zijn aan mensen en je enorm dichtbij kunt komen. Ramos was een haai aan het voeren toen die we erg hongerig was en haar GoPro naar binnen hapte.

De 360-graden-camera filmde hoe de groep duikers verbaasd in de mond van de tijgerhaai tuurde. Daarna draaide het beeld en kwamen de kieuwen in focus. Uiteindelijk spuugde de roofvis de GoPro weer uit en kon Ramos de onbeschadigde camera veiligstellen.

Daar heeft ze gelijk mee gehad. In een Instagram-post schijft ze namelijk dat de tijgerhaaien in dit gebied regelmatig camera’s stelen. “Glimmende voorwerpen, lichten en geluiden trekken hun aandacht, en omdat ze geen handen hebben, onderzoeken ze alles met hun bek. Sommige duikers hebben hun GoPro’s in de bekken van haaien zien verdwijnen, om ze vervolgens weg te zien zwemmen alsof ze net een prijs hadden gewonnen.”

Lees ook:

De grote drie

Tijgerhaaien zijn een van de grootste haaiensoorten ter wereld en kunnen tot wel 5,5 meter lang 900 kilogram zwaar worden. Samen met de stierhaai en witte haai behoren ze tot ‘de grote drie’. Dit zijn namelijk de soorten die het vaakst een mens bijten. Toch verlopen de meeste ontmoetingen met mensen vreedzaam en komen aanvallen maar zelden voor.

Bronnen: Peta Pixel, Florida Museum

Beeld: Rodrigo Friscione/Getty Images