Picture Perfect: python versus python

Een unieke verschijning in het Bandarban-district in Bangladesh: een Birmese python kiest een netpython als maaltijd. Voor zover bekend is dit het eerste geval ooit dat een netpython op deze manier ten prooi wordt gemaakt, dat schrijven biologen in vakblad Reptiles and Amphibians.

Ssstrijden voor voedsel

Beide slangen komen voor in Bangladesh, hoewel de Birmese python wijdverspreid is en de netpython maar in enkele regio’s leeft. In het Bandarban-district overlappen hun leefgebieden. Hier strijden ze normaal gesproken om dezelfde prooien, maar dit keer was het conflict een tikkeltje persoonlijker.

Onderzoekers troffen de Birmese python aan terwijl deze de staart van de netpython rustig naar binnen aan het werken was. In een poging zichzelf te verdedigen heeft de netpython geprobeerd zijn aanvaller te wurgen door zich om hem heen te wikkelen. Tevergeefs, want na verloop van tijd verloor hij zijn greep en won de Birmese python het duel. Het hele tafereel heeft volgens de onderzoekers ongeveer twee uur geduurd.

Uitzonderlijke menukeuze

Normaal gesproken staat de netpython niet op het menu van zijn Birmese tegenhanger. Meestal eet deze, net zoals de netpython, vooral kleine vogels, zoogdieren en amfibieën. Toch zijn ze beide ook in staat indrukwekkendere prooien soldaat te maken, zoals wilde zwijnen en herten. Of, zoals in dit geval, elkaar.

Bronnen: Reptiles & Amphibians, IFLScience

Beeld: Adnan Azad/Reptile & Amphibians