Picture Perfect: ring van vuur

Op 17 februari bewoog de maan precies tussen de zon en de aarde en veroorzaakte een zonsverduistering. De maan bevond zich overigens wel op een punt in zijn elliptische baan dat relatief ver van de aarde ligt, waardoor hij de zon niet volledig kon bedekken. Hierdoor was het een ringvormige zonsverduistering, vernoemd naar de ring van vuur* die in zulke gevallen nog steeds rond de maan te zien is.

* Wat je ziet is gewoon zonlicht dat rond de maan schijnt. Dat licht is niet afkomstig van vuur, maar van kernfusie.

Terwijl de Proba-2-satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie rond de aarde vloog, zag hij deze zonsverduistering vier keer. Drie keer daarvan zag hij alleen een gedeeltelijke verduistering, maar één keer kon hij de volledige vuurring prachtig vastleggen.

Op de aarde hebben maar weinig mensen de zonsverduistering kunnen zien, want hij was alleen zichtbaar op Antarctica. Poolwetenschappers van het Italiaans-Franse onderzoeksstation Concordia waren een van de weinigen die het spektakel wel konden aanschouwen en maakten onderstaande foto. In het zuiden van Chili, Argentinië en Zuid-Afrika was overigens wel een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar.

Wetenschappers op Antarctica maakten deze foto van de ringvormige zonsverduistering. Beeld: ESA/IPEV/PNRA-A. Traverso.

Je bent nu misschien benieuwd wanneer we in Nederland worden getrakteerd op een zonsverduistering. Helaas moeten we je teleurstellen. De eerstvolgende totale zonsverduistering vind hier pas plaats in oktober 2135. Op een ringvormige verduistering moeten we wachten tot juli 2093, en hij is dan alleen in het noorden van het land te zien. Wil je dit fenomeen toch een keer aanschouwen, dan zul je dus naar het buitenland moeten.

Gelukkig hoef je daarvoor niet lang te wachten of heel ver te reizen. Op 12 augustus 2026 is al de eerstvolgende totale zonsverduistering. Hij begint boven Groenland en schramt daarna de westkust van IJsland. Vervolgens is de totale zonsverduistering een hele poos alleen vanaf de Atlantische Oceaan te zien en eindigt in Spanje. In Nederland is er dan alleen een gedeeltelijke verduistering te zien.

In 2027 en 2028 zijn er ook totale zonsverduisteringen, je leest hier waar je die kunt bewonderen.

Bronnen: ESA, Time and Date